МИД Беларуси предупредил о возможности новых уголовных дел в отношении инициаторов санкций

«МИД Беларуси изучены однотипные заявления Евросоюза и отдельных стран-членов в связи с состоявшимися в стране выборами. Приняты во внимание очередные заключения Совета ЕС и решение о продлении незаконных санкций, — отметили в министерстве. — Все указанные тексты с заранее заготовленными выводами не содержат ничего нового. Рассматриваем их как продолжающиеся безуспешные попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны».
«Отмечаем, что новые незаконные ограничительные меры, которые вводятся против Беларуси, являются предметом изучения правоохранительных органов и могут стать легитимным основанием для новых уголовных дел в отношении инициировавших их лиц, в том числе уже осужденных за схожие преступления, однако все еще уклоняющихся за рубежом от отбытия наказания», — подчеркнули в МИД.
Риторика изученных заявлений изобилует откровенными фальсификациями, множеством оторванных от реальности пассажей и лозунгов. МИД назвал циничным двуличием заявленную Евросоюзом «поддержку народа Беларуси» МИД: обвинения со стороны ЕС в специальном режиме для некоторых «политических» осужденных в Беларуси голословны «Наше законное неприятие вызывает постоянное стремление политиков и бюрократов Евросоюза дать оценки политическим процессам в Беларуси и, в частности, выборам. Подчеркиваем, что суверенное право на управление своим государством принадлежит только белорусскому народу. Белорусский народ обладает достаточным опытом, знаниями и мудростью, чтобы самостоятельно определять формы народовластия, и не нуждается в навязчивых советах и рецептах, — говорится в заявлении МИД. — Изменения в Конституцию, подготовленные с учетом мнения широких слоев общества, формирование Всебелорусского народного собрания — это ли не “инклюзивный диалог”, проведения которого от нас так настойчиво требуют?».
В ведомстве напомнили, что для наблюдения за только что состоявшимися выборами в Беларусь были приглашены наблюдательные миссии от стран СНГ и ШОС, включавшие представителей почти 20 государств. За выборами в стране следили также индивидуальные наблюдатели из стран Западной Европы.
«Как иностранными, так и внутренними наблюдателями, чье число превысило 40 тыс. человек, проведение избирательной кампании признано соответствующим белорусскому законодательству», — подчеркнули в МИД.
Важно отметить, что и СНГ, и ШОС имеют единые, согласованные всеми государствами-членами документы по тематике осуществления международного наблюдения за выборами. Беларусь является участником СНГ с момента его создания и планирует в ближайшее время стать полноправным членом ШОС.
«Мы подтверждаем готовность к работе над темой формирования единых для всех стран Европы избирательных стандартов в формате ОБСЕ на принципах равноправия и взаимного уважения. Пока же предложения Беларуси и России по их выработке отвергнуты странами Запада», — заметили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
Подводя итог, в МИД констатировали, что действительными, но так и не достигнутыми задачами последних заявлений и шагов Европейского союза по-прежнему остаются ухудшение благосостояния, быта и свободы передвижения белорусских граждан, а также ослабление экономического суверенитета Беларуси.
«Вместо возврата к равноправному диалогу в целях восстановления доверия и обеспечения безопасности в регионе Евросоюз продолжает бесперспективную и опасную линию на конфронтацию, усугубляя и без того хрупкое положение на континенте. Остается надеяться, по итогам электоральных кампаний в 2024 году в Брюсселе появятся более ответственные и здравомыслящие политики, которые будут способны вернуться к развитию прагматичных отношений со своими соседями», — отмечается в заявлении ведомства.