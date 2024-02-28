МИД Беларуси предупредил о возможности новых уголовных дел в отношении инициаторов санкций

Риторика изученных заявлений изобилует откровенными фальсификациями, множеством оторванных от реальности пассажей и лозунгов. МИД назвал циничным двуличием заявленную Евросоюзом «поддержку народа Беларуси» МИД: обвинения со стороны ЕС в специальном режиме для некоторых «политических» осужденных в Беларуси голословны «Наше законное неприятие вызывает постоянное стремление политиков и бюрократов Евросоюза дать оценки политическим процессам в Беларуси и, в частности, выборам. Подчеркиваем, что суверенное право на управление своим государством принадлежит только белорусскому народу. Белорусский народ обладает достаточным опытом, знаниями и мудростью, чтобы самостоятельно определять формы народовластия, и не нуждается в навязчивых советах и рецептах, — говорится в заявлении МИД. — Изменения в Конституцию, подготовленные с учетом мнения широких слоев общества, формирование Всебелорусского народного собрания — это ли не “инклюзивный диалог”, проведения которого от нас так настойчиво требуют?».