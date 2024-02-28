Где и когда смотреть послание Путина Федеральному Собранию

Также послание будет транслироваться в прямом эфире в кинотеатрах. Его можно будет увидеть в сети «Синема 5» в 17 городах России. Вход — бесплатный, а покупать билеты заранее не нужно. Человек, если захочет, может смотреть послание и стоя, если сидячих мест не хватит.