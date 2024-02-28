Мошенники создали фейк-аккаунт от лица первого зама красноярского губернатора

Мошенники создают фейковые страницы в социальных сетях и мессенджерах от имени известных людей, в частности муниципальных чиновников. И затем пишут ничего не подозревающим гражданам. Такие случаи зафиксированы по всей стране. Не так давно глава города Дивногорска Сергей Егоров обнаружил двойника в соцсети.
Теперь мошенники добрались до первого заместителя губернатора Красноярского края Сергея Пономаренко. Он рассказал об этом в своем телеграм-канале.
Суть таких инсинуаций сводится к следующему: якобы авторитетный руководитель обращается к гражданину и предупреждает о сотрудничестве с органами безопасности. Некий силовик должен будет позвонить этому гражданину и провести инструктаж. Слова могут быть разные, но суть одна: мошенники вводят в заблуждение с единой целью — вывезти жертву на деньги или заставить его совершить противоправное действие.
Главное в этой ситуации — не реагировать: ни на угрозы, ни на сомнительные предложения. Если ситуация накаляется — обратиться в полицию.