Мошенники создали фейк-аккаунт от лица первого зама красноярского губернатора

Суть таких инсинуаций сводится к следующему: якобы авторитетный руководитель обращается к гражданину и предупреждает о сотрудничестве с органами безопасности. Некий силовик должен будет позвонить этому гражданину и провести инструктаж. Слова могут быть разные, но суть одна: мошенники вводят в заблуждение с единой целью — вывезти жертву на деньги или заставить его совершить противоправное действие.