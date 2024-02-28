Транспорт, свалки, строительство — главное из годового отчета мэра Краснодара

1. Основным фактором, способствующим развитию, улучшению и современному облику Краснодара, является возможность финансировать все программы из бюджета. В прошлом году собственные доходы города увеличились на 15,8% по сравнению с предыдущим периодом, достигнув почти 30 миллиардов рублей. Объем межбюджетных трансферов из федерального и краевого бюджетов составил 47,5 миллиардов рублей.
2. На реализацию шести национальных проектов городу были выделены субсидии на сумму 25,5 миллиарда рублей. Все обязательства были выполнены. Этот успех достигнут благодаря эффективному взаимодействию с федеральными органами и региональными властями.
3. В промышленном секторе наблюдается увеличение темпов роста на 111%. Более 130 предприятиям в Краснодаре была предоставлена финансовая поддержка на общую сумму 1,7 миллиарда рублей. Также на территории Восточной промышленной зоны появился новый индустриальный парк.
4. Увеличение инвестиций в основной капитал на 114% способствовало успешному развитию экономических отраслей. В прошлом году этот показатель составлял 102%. Почти треть всех освоенных инвестиций в крае, что составляет более 26%, приходится на город. В настоящее время власти сопровождают 34 инвестиционных проекта на сумму около 164 миллиардов рублей.
5. В 2023 году были достигнуты значительные результаты в сфере социального строительства. Прежде всего, была решена одна из наиболее актуальных проблем для Краснодара — нехватка мест в школах и детских садах.
6. В 2023 году было выделено примерно четыре миллиарда рублей на осуществление дорожных проектов. Несколько улиц были отремонтированы в рамках региональной программы. В настоящее время завершаются работы по четырем объектам капитального строительства: улицы Тополиной, Ратной Славы, Симферопольской и подъездная дорога к спортивному объекту «Дворец Самбо».
7. В прошлом году было приобретено 60 новых троллейбусов. Кроме того, было приобретено 16 электробусов вместе с 8 соответствующими зарядными станциями. Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление также приобрело 10 автобусов марки МАЗ-206. В 2023 году было открыто четыре новых маршрута в соответствии с заключенными контрактами. Компания «Синара-ГТР Краснодар» завершила работы по строительству и модернизации 1,4 километров новых трамвайных путей на пересечении улиц Московской и Красных Зорь. В текущем году было начато строительство новой ветки трамвайной линии от улицы Круговой до жилого комплекса «Немецкая деревня».
8. В 2023 году были возведены три физкультурно-оздоровительных комплекса и создана многофункциональная спортивная площадка в станице Елизаветинской. В прошлом году, благодаря совместным усилиям федеральных и региональных властей, в нашем городе открылись два современных спортивных комплекса. Кроме того, была проведена реконструкция стадиона «Динамо».
9. План по социальной догазификации 2023 года в Краснодаре полностью выполнен. Газораспределительные сети подведены к границам более 2 600 участков.
10. В прошлом году были запущены в эксплуатацию три новые котельные, а также проведена реконструкция десяти других. За этот период было заменено более 5,5 километров магистральных и 13 километров внутриплощадочных трубопроводов системы теплоснабжения. В прошлом году заключено концессионное соглашение с «Краснодар Водоканалом» на 49 лет. Это важнейший проект для города. Концессия предусматривает 327 мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения.
11. В прошлом году в Краснодаре было организовано 7 новых зеленых зон и улучшено состояние 11 существующих. Новые зоны были созданы на участках, ранее не использовавшихся, в основном, были пустырями. Среди самых крупных проектов — сквер «Изумрудный» и бульвар «Николаевский».
12. В 2023 году активно в Краснодаре велась борьба с незаконными свалками, в результате чего было устранено 345 незаконных свалок. Кроме того, на штрафную стоянку были направлены 73 автомобиля «серых мусорщиков» В прошлом году началось строительство нового полигона в хуторе Копанском, а также были запущены работы по рекультивации территории свалки в Елизаветинской.
13. Большое внимание уделяется молодому поколению. В 2023 году в Краснодаре был открыт отремонтированный Дом молодёжи на улице Сормовской. В результате ремонта было отреставрировано около 30 помещений, включая актовый зал с сценой и основной зал на 300 посадочных мест. Также были проведены работы по полному обновлению фасада здания, замене инженерных коммуникаций, а также внутренней отделке и перепланировке на всех этажах. В прошлом году приступили к работам по созданию кинотеатра на улице Тюляева, 2. Там будут расположены два кинозала, молодёжная киношкола, залы для проведения концертов и лекций.