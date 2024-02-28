Транспорт, свалки, строительство — главное из годового отчета мэра Краснодара

13. Большое внимание уделяется молодому поколению. В 2023 году в Краснодаре был открыт отремонтированный Дом молодёжи на улице Сормовской. В результате ремонта было отреставрировано около 30 помещений, включая актовый зал с сценой и основной зал на 300 посадочных мест. Также были проведены работы по полному обновлению фасада здания, замене инженерных коммуникаций, а также внутренней отделке и перепланировке на всех этажах. В прошлом году приступили к работам по созданию кинотеатра на улице Тюляева, 2. Там будут расположены два кинозала, молодёжная киношкола, залы для проведения концертов и лекций.