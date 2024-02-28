Спикер краевого парламента вручил участникам ЧВК удостоверения ветеранов боевых действий

Краевые парламентарии планомерно и целенаправленно работают над комплексом мер поддержки участников СВО и их близких. Так, депутаты поддержали проект федерального закона, распространяющий статус ветеранов боевых действий на граждан, которые принимали участие в боевых действиях в ЛНР и ДНР с 2014 года. Защитники и члены их семей получили право на бесплатную помощь юриста, могут бесплатно получать социальные услуги, будет предоставляться помощь на дому, социально-оздоровительные услуги в стационарах.