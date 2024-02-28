Спикер краевого парламента вручил участникам ЧВК удостоверения ветеранов боевых действий

Сейчас в разработке находится несколько инициатив, которые позволят обеспечить надлежащий уровень социальных гарантий и господдержки.
Фондом «Защитники Отечества» совместно с минобороны РФ была создана комиссия, которая занимается решением вопросов о получении статуса ветерана боевых действий бойцами ЧВК. Сотрудники фонда уже вручили 15 ветеранских удостоверений.
Ежедневно в краевой филиал фонда обращаются десятки человек. Координаторы работают с самыми разными запросами от ветеранов СВО и семей погибших бойцов.
«Все участники спецоперации, все защитники России, семьи наших павших героев, наших товарищей должны получить равные гарантии», — сказал руководитель краевого отделения фонда «Защитники Отечества» Алексей Немков.
«Получение удостоверений — это признание государством ваших заслуг. История нашей страны складывается таким образом, что мы должны защищать свою Родину. Вы делали это с достоинством и честью», — сказал ветеран боевых действий в Афганистане Александр Новиков.
Краевые парламентарии планомерно и целенаправленно работают над комплексом мер поддержки участников СВО и их близких. Так, депутаты поддержали проект федерального закона, распространяющий статус ветеранов боевых действий на граждан, которые принимали участие в боевых действиях в ЛНР и ДНР с 2014 года. Защитники и члены их семей получили право на бесплатную помощь юриста, могут бесплатно получать социальные услуги, будет предоставляться помощь на дому, социально-оздоровительные услуги в стационарах.
«Идет реализация поручения президента России. Все участники спецоперации независимо от статуса и личной истории должны получить одинаковое признание, одинаковый пакет мер поддержки и уважение в обществе. Общество должно понимать: в отношении тех, кто выполняет государственные задачи, реализуются правильные решения», — отметил председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко. Спикер вручил три удостоверения ветеранов Вячеславу Гостюжову, Евгению Худоногову и Александру Шульцеву.