Бастрыкин: покинувшие РФ звезды ответят за дискредитацию армии даже через годы

Бастрыкин убежден, что позиция таких людей «связана с их желанием угодить политике тех стран, где они пребывают». «Но если кто-то из них решит вернуться спустя несколько лет, за свои действия им придется ответить по закону», — сказал он в интервью ТАСС.
Глава СКР считает, что звезды шоу-бизнеса занимаются дискредитацией вооруженных сил РФ, чтобы за границей продолжать свою деятельность и получать прибыль. «Но, как известно, предателям нигде не рады», — добавил Александр Бастрыкин.
За два года СКР возбудил 303 дела о распространении фейков о российской армии. 14 февраля президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет конфисковывать имущество за преступления против безопасности страны. В числе прочего мера может применяться за распространение фейков об армии. Законопроект внесли в Госдуму 22 января, авторами инициативы стали 395 депутатов. Кремль уверял, что этот закон не похож на изъятие имущества в советские годы.
Лаура Кеффер