Нормы по регистрации безработных планируют ужесточить в Беларуси

Кроме того, в документе идет речь о том, кто считается занятым. Предусмотрено исключение из списка занимающихся услугами по агроэкотуризму и ремесленников, а также студентов дневной формы обучения, а также и категории лиц, занимающихся «иной не запрещенной законодательством деятельностью, приносящей заработок».