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Нормы по регистрации безработных планируют ужесточить в Беларуси

МИНСК, 28 фев — Sputnik. Палата представителей Национального собрания Беларуси приняла в первом чтении поправки в законодательство о занятости населения, передает корреспондент Sputnik.
Источник: Sputnik.by

«В целях исключения иждивенческих настроений ужесточаются подходы по получению статуса безработного и назначения пособий по безработице».

заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, выступая в парламенте.

В частности, поправками предусмотрено сокращение срока нахождения в статусе безработного: с 18 до 12 месяцев. Но в то же время планируется разрешить получать статус безработного не по месту регистрации, а по месту фактического проживания. Появится и возможность электронной регистрации.

Как пояснила журналистам зампредседателя постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Жанна Стативко, предусмотрена и норма по вакансиям. Она привела пример: если какая-либо компания собирается открыть новое производство, данные о том, какие специалисты туда требуются, подавать в банк вакансий можно будет заранее.

В поправках говорится и о рабочих местах для инвалидов. Создавать их будут местные органы власти. Расширяются категории, которым бронируют рабочие места. В том числе льгота будет действовать для граждан предпенсионного возраста. Предусмотрены и дополнительные гарантии для регионов с напряженной ситуацией на рынке труда.

Кроме того, в документе идет речь о том, кто считается занятым. Предусмотрено исключение из списка занимающихся услугами по агроэкотуризму и ремесленников, а также студентов дневной формы обучения, а также и категории лиц, занимающихся «иной не запрещенной законодательством деятельностью, приносящей заработок».

В поправках говорится также и о понятии субсидируемого рабочего места. Речь идет о частичной компенсации нанимателю затрат на оплату труда.

Ожидается, что во втором чтении документ примет уже следующий состав парламента.

экономика
занятость