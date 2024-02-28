Нормы по регистрации безработных планируют ужесточить в Беларуси

«В целях исключения иждивенческих настроений ужесточаются подходы по получению статуса безработного и назначения пособий по безработице».
В частности, поправками предусмотрено сокращение срока нахождения в статусе безработного: с 18 до 12 месяцев. Но в то же время планируется разрешить получать статус безработного не по месту регистрации, а по месту фактического проживания. Появится и возможность электронной регистрации.
Как пояснила журналистам зампредседателя постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Жанна Стативко, предусмотрена и норма по вакансиям. Она привела пример: если какая-либо компания собирается открыть новое производство, данные о том, какие специалисты туда требуются, подавать в банк вакансий можно будет заранее.
В поправках говорится и о рабочих местах для инвалидов. Создавать их будут местные органы власти. Расширяются категории, которым бронируют рабочие места. В том числе льгота будет действовать для граждан предпенсионного возраста. Предусмотрены и дополнительные гарантии для регионов с напряженной ситуацией на рынке труда.
Кроме того, в документе идет речь о том, кто считается занятым. Предусмотрено исключение из списка занимающихся услугами по агроэкотуризму и ремесленников, а также студентов дневной формы обучения, а также и категории лиц, занимающихся «иной не запрещенной законодательством деятельностью, приносящей заработок».
В поправках говорится также и о понятии субсидируемого рабочего места. Речь идет о частичной компенсации нанимателю затрат на оплату труда.
Ожидается, что во втором чтении документ примет уже следующий состав парламента.