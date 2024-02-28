Токаев дал старт работе транспортно-логистического терминала в Китае

«Это проект, запущенный в рамках глобальной инициативы “Один пояс, один путь”. Казахстан полностью поддерживает инициативу, о которой председатель Си Цзиньпин объявил в 2013 году в нашей стране. Благодаря этой инициативе строительство центра было завершено в кратчайшие сроки. Все это результат успешного партнерства между двумя странами. Данный проект придаст новый импульс развитию Транскаспийского международного транспортного коридора, а также укрепит торгово-экономическое сотрудничество в Евразии. В строительстве этого центра приняли участие специалисты из Казахстана и Китая. Я выражаю всем задействованным лицам огромную благодарность».