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СНГ упрощает работу медикам в чрезвычайных ситуациях

Мажилис принял решение о ратификации Соглашения, направленного на укрепление сотрудничества в сфере общественного здравоохранения между государствами-участниками СНГ. Этот исторический документ, подписанный в Астане 28 октября 2022 года, открывает новые горизонты для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера, передает DKNews.kz.
Источник: DKNews.kz

Соглашение предусматривает создание специализированных противоэпидемических бригад, которые смогут быстро и без лишних бюрократических препятствий пересекать границы стран СНГ для оказания необходимой медицинской помощи. Это решение является значительным шагом в сторону укрепления безопасности и здоровья населения на пространстве Содружества.

Ратификация данного соглашения демонстрирует готовность государств СНГ к совместной борьбе с распространением инфекционных заболеваний и укреплению общественного здравоохранения. Это позволит врачам и специализированным бригадам эффективно и своевременно оказывать помощь в экстренных ситуациях, спасая жизни и предотвращая распространение заболеваний.

СНГ
медицина