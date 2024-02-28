СНГ упрощает работу медикам в чрезвычайных ситуациях

Мажилис принял решение о ратификации Соглашения, направленного на укрепление сотрудничества в сфере общественного здравоохранения между государствами-участниками СНГ. Этот исторический документ, подписанный в Астане 28 октября 2022 года, открывает новые горизонты для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера, передает DKNews.kz.