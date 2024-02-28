СНГ упрощает работу медикам в чрезвычайных ситуациях

Соглашение предусматривает создание специализированных противоэпидемических бригад, которые смогут быстро и без лишних бюрократических препятствий пересекать границы стран СНГ для оказания необходимой медицинской помощи. Это решение является значительным шагом в сторону укрепления безопасности и здоровья населения на пространстве Содружества.
Ратификация данного соглашения демонстрирует готовность государств СНГ к совместной борьбе с распространением инфекционных заболеваний и укреплению общественного здравоохранения. Это позволит врачам и специализированным бригадам эффективно и своевременно оказывать помощь в экстренных ситуациях, спасая жизни и предотвращая распространение заболеваний.