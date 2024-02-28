В Заларинском районе простились с погибшим в зоне СВО военнослужащим

Виктор родился 13 мая 1976 года в деревне Николаевка Заларинского района. С 16 лет он начал работать — сначала помощником кузнеца в совхозе «Тыретский», потом пошел по стопам отца — знатного и мастерового кузнеца. В 2023 году он закончил Иркутское училище по специальности — кузнец ручной и художественной ковки 5-го разряда.