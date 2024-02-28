В Заларинском районе простились с погибшим в зоне СВО военнослужащим

Сегодня, 28 февраля, в Заларинском районе Иркутской области простились с Виктором Линником. Боец погиб, исполняя воинский долг в зоне специальной военной операции. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал главы района «Самойлович сегодня» (18+).
Виктор родился 13 мая 1976 года в деревне Николаевка Заларинского района. С 16 лет он начал работать — сначала помощником кузнеца в совхозе «Тыретский», потом пошел по стопам отца — знатного и мастерового кузнеца. В 2023 году он закончил Иркутское училище по специальности — кузнец ручной и художественной ковки 5-го разряда.
Виктор являлся членом Союза Кузнецов России с 2010 года. В конкурсе по изготовлению металлических ландшафтных скульптур для Центрального парка отдыха в поселке Залари он занял первое место, что стало подтверждением его таланта и мастерства. До сих пор созданная мужчиной арка украшает парк.
В декабре 2023 года Виктор отправился добровольцем в зону СВО. Он был стрелком-помощником гранатометчика. 9 февраля 2024 года мужчина получил смертельное ранение под Авдеевкой. У него осталось пять детей и подрастают четверо внуков.