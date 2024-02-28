Помимо главы региона, дипломат планирует познакомиться с представителями местной деловой и политической элиты, сообщает ЕАН. Ожидается, что Абаев также может встретиться с членами одного из крупных бизнес-сообществ региона и генконсулом Казахстана в Екатеринбурге Жарасом Мамутбековым.
В Екатеринбург прибыл посол Казахстана в России
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 февраля, УралПолит.Ru. С рабочим визитом в Екатеринбург прибыл посол Казахстана в РФ Даурен Абаев. Он планирует провести переговоры с губернатором Евгением Куйвашевым.