В Екатеринбург прибыл посол Казахстана в России

Помимо главы региона, дипломат планирует познакомиться с представителями местной деловой и политической элиты, сообщает ЕАН. Ожидается, что Абаев также может встретиться с членами одного из крупных бизнес-сообществ региона и генконсулом Казахстана в Екатеринбурге Жарасом Мамутбековым.