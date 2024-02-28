Закон об SMS-повестках от военкоматов принят во втором чтении

В первом чтении документ был принят 1 ноября 2023 года. Согласно поправкам, сотовые операторы должны будут предоставлять военкоматам и облуправлениям КГБ телефонные номера военнообязанных. Это нужно, чтобы высылать SMS-повестки, которые будут считаться официальным уведомлением.
Есть и другие новшества. В частности, предусмотрено повышение возрастного порога для военнообязанных женщин, которые числятся в запасе (кроме прапорщиков, мичманов или офицеров): с 45 до 48 лет. Возраст постановки на учет в военкомате для юношей планируется повысить с 16 до 17 лет.
Также документ предполагает возмещение расходов для некоторых граждан на проезд к военкомату или другому подобному органу «в порядке и размерах, установленных законодательством для работников, направляемых в служебные командировки».
Еще одна новая норма — работы оборонного характера. В мирное время в них смогут принимать участие граждане не младше 16 лет. Они будут добровольными, с сохранением места работы, должности и среднего заработка.
В поправках говорится о термине «аппарат усиления». Под ним понимаются граждане, которых привлекают для помощи военкоматам, органам госбезопасности во время призыва.
Документом предусмотрено изменение нормы службы по контракту. Если человек не подходит для нее по ряду требований, его смогут взять на службу «в целях обеспечения интересов обороны и национальной безопасности по решению президента Республики Беларусь». В том числе можно будет брать на службу тех, кто имеет судимость или еще отбывает наказание.