Закон об SMS-повестках от военкоматов принят во втором чтении

Документом предусмотрено изменение нормы службы по контракту. Если человек не подходит для нее по ряду требований, его смогут взять на службу «в целях обеспечения интересов обороны и национальной безопасности по решению президента Республики Беларусь». В том числе можно будет брать на службу тех, кто имеет судимость или еще отбывает наказание.