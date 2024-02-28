Кто возглавил Евпаторию

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости Крым. Временно исполняющим обязанности главы администрации Евпатории назначен первый замглавы города Иван Просоедов. Об этом сообщает пресс-служба евпаторийской администрации.
«Сегодня на очередной 79 сессии Евпаторийского городского совета единогласно было принято решение о возложении временного исполнения полномочий главы администрации Евпатории на Ивана Просоедова», — говорится в сообщении.
Иван Просоедов родился 13 июня 1987 года в пгт Черноморское Черноморского района Крымской области, УССР.
В 2007 году закончил бакалавриат Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа по специальности «Инженер-механик».
В 2008 году закончил Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа по специальности «Оборудование нефтяных и газовых промыслов».
В 2019 году получил диплом о профессиональный переподготовке в ФГБОУВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», квалификация «Специалист в области государственного и муниципального управления».
В 2020 году получил диплом о профессиональный переподготовке в КФУ им. В. И. Вернадского по программе профессиональной подготовки «Современные подходы к управлению регионом».