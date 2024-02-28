Спикер гордумы Алексей Дегтев: «Трамвай может дойти до Новой Самары»

Спикер городской думы Самары Алексей Дегтев высказал планы по расширению трамвайных маршрутов в областной столице. В ходе беседы с корреспондентом в пресс-центре «КП-Самара» он поделился своим видением развития транспорта в городе.
— Считаю, что трамвай может дойти до «Новой Самары». Застройщики готовы поддержать этот проект финансово. Но это большие вложения, поэтому надо обсуждать такое решение с привлечением властей. Самара — столица области, и здесь должен быть столичный транспорт — большой, красивый, низкопольный, а не поселковые маршрутки.
Напомним, в текущем году в Самаре планируется капитальный ремонт 10 старых трамваев Tatra. Этот шаг направлен на решение проблемы износа трамвайного парка, который в настоящее время составляет 91%. Предприятие планирует провести полный ремонт колесных пар вагонов, а также приобрести новые кузова. Это позволит восстановленным трамваям выглядеть как новым, при этом затрат на подобную модернизацию в два раза меньше.