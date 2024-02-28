Спикер гордумы Алексей Дегтев: «Трамвай может дойти до Новой Самары»

Напомним, в текущем году в Самаре планируется капитальный ремонт 10 старых трамваев Tatra. Этот шаг направлен на решение проблемы износа трамвайного парка, который в настоящее время составляет 91%. Предприятие планирует провести полный ремонт колесных пар вагонов, а также приобрести новые кузова. Это позволит восстановленным трамваям выглядеть как новым, при этом затрат на подобную модернизацию в два раза меньше.