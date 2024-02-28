МИД: размещение ядерного оружия в Беларуси абсолютно оправдано

«Принимая во внимание, что большинство стран ЕС являются не только членами самой вооруженной в мире военно-политической Организации Североатлантического Договора (НАТО), но и непропорционально наращивают свои военные потенциалы, осуждение Евросоюзом шагов по реализации суверенного права Беларуси по размещению на своей территории ядерного оружия, осуществленного в полном соответствии с международным правом, позволяет с уверенностью заявлять о том, что наши вынужденные защитные действия совершенно оправданны», — сообщили в ведомстве.
Там также обратили внимание на тот факт, что упоминание Европейским союзом Будапештского меморандума не выдерживает никакой критики. Статья 1 упомянутого документа накладывает на страны-гаранты обязанность уважать независимость, суверенитет и существующие границы Беларуси.
В то же время статья 3 гарантирует, что эти страны будут воздерживаться от экономического принуждения в целях подчинения республики и обеспечения для себя различного рода преимуществ.
«В этой связи напоминаем, что первые незаконные экономические санкции против Беларуси были введены ЕС более 20 лет тому назад, и все эти годы страны Запада категорически отказывались обсуждать свои прямые нарушения по документу, а отдельные вообще заявляли об отсутствии для них его юридической силы», — подчеркнули в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
ТЯО в Беларуси
Решение о размещении тактического ядерного оружия на территории республики приняли президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко.
При этом белорусские военные летчики прошли подготовку по применению такого оружия с помощью самолетов Су-25. Аналогичное обучение прошли и ракетчики. Кроме того, белорусская армия получила российские комплексы «Искандер».
Документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории подписали 25 мая 2023 года министры обороны Беларуси и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу. После этого и началось размещение. По словам Лукашенко, это размещение завершилось осенью прошлого года.
«Давно, я же говорил, когда закончили. В сентябре, по-моему, или в октябре. В начале октября. Все на своих местах в хорошем состоянии», — сообщал президент в декабре 2023 года.