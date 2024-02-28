Касым-Жомарту Токаеву подарили фонарь железнодорожника

«Дорога — это источник жизни. Без железных дорог экономика не будет развиваться. Я уделяю первостепенное внимание развитию железнодорожной отрасли. Сегодня провели хорошее мероприятие, связанное с открытием сухого порта в городе Сиане. Действительно, транспорт и логистика являются приоритетными направлениями. Сейчас все государства борются за доступ к транспортно-логистическим возможностям. Потенциал — даже не столько природные ресурсы, сейчас главное — перевозка товаров, налаживание логистических цепочек», — сказал Токаев.