Иностранные СМИ будут освещать послание Путина Федеральному собранию

«Да, они обращаются. Некоторые из них будут допущены», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, обращаются ли зарубежные СМИ в том числе и из недружественных стран за аккредитацией для участия в мероприятии по случаю обращения президента к Федеральному собранию, и будут ли они допущены до мероприятия.
Глава государства 29 февраля обратится к Федеральному собранию РФ с ежегодным посланием, оно запланировано на 12.00 мск. Как заявил сам Путин, его послание «с учетом внутриполитического календаря» будет постановкой задач минимум на ближайшие шесть лет. В марте в России состоятся президентские выборы.
Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера — с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.
Традиционно на мероприятие приглашаются члены кабмина, депутаты и сенаторы, общественные деятели. В этом году, как и в прошлом, среди гостей будут и участники спецоперации.
В этом году россияне смогут посмотреть выступление президента не только по телевизору, но и в кино. Во вторник представитель сети кинотеатров «Синема 5» сообщил, что послание Путина покажут бесплатно в 23 кинотеатрах в 20 городах России, спрос везде высокий. При этом в залы будут пускать даже без билета при наличии свободных мест.
Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, это было самое продолжительное его обращение к парламенту, оно же было первым посланием с момента начала спецоперации. Президент обращается с ним ежегодно, но в 2022 году его не было, как и в 2017 году.
В прошлом году Путин, в частности, заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине, призвал российский бизнес не «цепляться за прошлое», а инвестировать в Россию, пообещал наращивать восстановление и развитие новых регионов, высказался о политике Запада в отношении Украины, которую тот вероломно готовил «к большой войне», и указал на его попытки расколоть российское общество. Большое внимание президент уделил и экономической ситуации в стране.