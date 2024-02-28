Иностранные СМИ будут освещать послание Путина Федеральному собранию

Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, это было самое продолжительное его обращение к парламенту, оно же было первым посланием с момента начала спецоперации. Президент обращается с ним ежегодно, но в 2022 году его не было, как и в 2017 году.