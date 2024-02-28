Дума ввела запрет рекламы ресурсов иноагентов и размещения на них рекламы

Пискарев также указывал, что новые нормы не потребуют внесения изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ, так как меры ответственности за нарушение такого запрета уже содержатся в законах. Так, за несоблюдение ограничений, установленных законодательством об иноагентах, предусмотрен административный штраф для граждан в размере до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 500 тыс. рублей. При этом за нарушение порядка деятельности иностранного агента или учрежденного им российского юрлица-иноагента, совершенное после двукратного привлечения его к административной ответственности в течение одного года, грозит уголовное наказание до двух лет лишения свободы.