Омского губернатора Хоценко позвали в Москву к президенту Путину

Как стало известно «СуперОмску», в четверг, 29 февраля 2024 года, руководитель региона будет лично присутствовать на оглашении ежегодного послания главы государства Федеральному Собранию.
Отметим, что на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив Владимир Путин, комментируя предстоящее послание, заявил, что это будет постановка задач на ближайшие шесть лет.
Добавим, что как заявляется на официальном сайте Госдумы, согласно Конституции РФ, президент обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.
«Это крайне значимое политическое и программное выступление, которое адресовано не только Государственной думе и Совету Федерации, но и всем другим органам власти, а также обществу в целом. После оглашения послания президент выпускает перечень поручений», — сообщает официальный сайт Госдумы РФ.
Палаты Федерального Собрания по итогам посланий обычно принимают специальные постановления, направленные на реализацию намеченных законодательных мероприятий.