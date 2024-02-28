Омского губернатора Хоценко позвали в Москву к президенту Путину

«Это крайне значимое политическое и программное выступление, которое адресовано не только Государственной думе и Совету Федерации, но и всем другим органам власти, а также обществу в целом. После оглашения послания президент выпускает перечень поручений», — сообщает официальный сайт Госдумы РФ.