Путин продолжает готовиться к посланию парламенту, сообщил Песков

«Путин работает над посланием. Вы знаете, оно будет оглашено завтра, в полдень Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию РФ, он продолжает работать над этим документом», — сказал Песков журналистам в среду.
Он упомянул, что утром в этот день президент простился с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, церемония прощания состоялась в Доме союзов в Москве.
«Весь остаток дня будет посвящен подготовке, внутренним совещаниям, переговорам, связанным опять же со всеми теми вопросами, которые президент имеет в виду поднять в ходе завтрашнего мероприятия», — сообщил представитель Кремля.