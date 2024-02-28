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Путин продолжает готовиться к посланию парламенту, сообщил Песков

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду продолжает работу над посланием Федеральному собранию, день посвящён внутренним совещаниям, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Источник: © РИА Новости

«Путин работает над посланием. Вы знаете, оно будет оглашено завтра, в полдень Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию РФ, он продолжает работать над этим документом», — сказал Песков журналистам в среду.

Он упомянул, что утром в этот день президент простился с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, церемония прощания состоялась в Доме союзов в Москве.

«Весь остаток дня будет посвящен подготовке, внутренним совещаниям, переговорам, связанным опять же со всеми теми вопросами, которые президент имеет в виду поднять в ходе завтрашнего мероприятия», — сообщил представитель Кремля.

Путин Владимир
Песков Дмитрий