Китай после слов о войсках на Украине призвал к разрядке напряженности

«Мы призываем все стороны достичь консенсуса и создать условия для ослабления напряженности, содействовать прекращению огня и боевых действий», — сказала Мао Нин (цитата по ТАСС).
Она добавила, что Китай «продолжит играть конструктивную роль» в политическом урегулировании конфликта.
Ввод войск на Украину ранее допустил президент Франции Эмманюэль Макрон после саммита в Париже. Он заявил, что пока нет консенсуса относительно отправки наземных войск «официальным, предполагаемым и одобренным образом», но «в будущем ничего исключать нельзя».
В Минобороны Франции позже объяснили, что отправка войск на Украину обсуждалась в ходе дискуссии по расширению помощи Киеву — например, в разминировании, и это не означает вступления в бои с российскими силами.
При этом многие западные страны отвергли идею отправки своих военных на Украину, в частности Германия, Италия, Польша, Швеция и др.
В Кремле заявили о неизбежности конфликта с Россией, если военные стран НАТО появятся на территории Украины.