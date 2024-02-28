Евгений Люлин: Николай Рыжков мог бы изменить судьбу России

«Личность огромного масштаба. И светлый, глубоко порядочный человек. В 80-е Николай Иванович возглавлял Совет министров СССР — правительство нашей страны. Был членом Политбюро ЦК КПСС. Оставаясь коммунистом, строил “рыночный социализм” с плановой экономикой, социальной защитой людей. Несколько раз встречался с Николаем Ивановичем лично. От этих встреч остались исключительно теплые впечатления. Рыжков внушал надежду на лучшее. Скажу честно: думал, что на переломе эпох, в начале 90-х именно он возглавит нашу страну. Помню, как в 1991 году убеждал всех знакомых и родственников голосовать за него на выборах первого Президента России. К сожалению, тогда победил Ельцин, и всё пошло вкривь и вкось. Вместо экономики для людей и постепенных безболезненных реформ мы получили шоковую терапию, развал промышленности, экономику олигархов и барыг. На исправление ошибок тех лет ушли долгие годы. Николай Рыжков не боялся брать на себя ответственность — возглавлял штаб ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, ликвидировал последствия землетрясения в Армении. Всю жизнь работал для людей. Его полномочия в Совете Федерации были прекращены в октябре 2023-го, когда Николаю Ивановичу было уже 94 года. Вместе с ним ушла целая эпоха…», — написал Евгений Люлин.