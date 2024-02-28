На Дону сделали управление по работе с военными органами и теробороне

В правительстве донского региона с первого марта начнёт работу управление по работе с военными органами и вопросам территориальной обороны реорганизовали. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Голубев.
Раньше вместо управления работал отдел. Возглавит новую структуру Игорь Короленко — он же и возглавлял отдел, на базе которого она создана.
Ещё в 2023 году донской губернатор организовал рабочую группу, в полномочия которой будет входить охрана общественного порядка, защита границ и борьба с диверсантами.
Ранее стало известно, что в Ростовской области начался суд над иностранными гражданами.