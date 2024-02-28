Минниханов Метшину: «162 предприятия платят зарплату ниже МРОТ. Вы знаете, сколько это?»

Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на итоговой сессии Казгордумы. Он призвал бороться с такими работодателями.
«За 3-й квартал 162 предприятия города выплачивают зарплату ниже МРОТ. Что это такое? Вы знаете, сколько это? К этим вопросам, Ильсур Раисович, надо подключить и мэрию. Потому что это качество жизни, это достаток людей».
Также руководитель республики обратил внимание, что средняя цифра заработной платы по Татарстану составляет 60 тысяч рублей, а по Казани — 74 тысячи.
«Это материальный достаток людей, но мы должны понимать, что 48 тыс. казанцев имеют месячный доход ниже прожиточного минимума. Этот вопрос есть, может быть где-то и конвертные выплаты. Мы должны с этим разобраться».
Ранее Метшин сообщил, что средняя зарплата жителей Казани превысила 74 тыс. рублей.