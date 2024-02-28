Метшин назвал казанские поселки Салмачи и Куюки градостроительной ошибкой 90-х

По словам Метшина, люди переезжают в Куюки и думают, что живут в Казани. А эти поселки являются градостроительной ошибкой 90-х годов. После того как СССР распался, каждый глава радовался любому строительству. Тогда разделили сотни гектаров земли, не устанавливая ни красные линии, ни участки под социальную инфраструктуру. А затем жители построенных домов выступали против возведения тротуаров у своих заборов.