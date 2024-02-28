Куйвашев поручил усилить антитеррористическую защиту к выборам президента

Глава региона заявил, что в рамках предыдущих заседаний антитеррористической комиссии был запланирован комплекс мероприятий для обеспечения безопасности в период выборов. Сейчас главной задачей также является обеспечение стабильного функционирование систем жизнеобеспечения.
«Необходимо пресечь любые попытки каких-либо противоправных действий, результатом которых может стать дестабилизация общественно-политической ситуации, недовольство населения».
Ранее, напомним, глава региона назначил ответственных за президентские выборы. Они будут заниматься оказанием содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по проведению процедуры. В группу вошли 24 человека — члены регионального правительства, мэры городов и полпреды губернатора в управленческих округах.