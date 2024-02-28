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Куйвашев поручил усилить антитеррористическую защиту к выборам президента

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 февраля, УралПолит.Ru. Губернатор Евгений Куйвашев осведомил членов антитеррористической комиссии о необходимости усиления защищенности объектов ЖКХ в рамках подготовки к выбором президента России. Об этом сообщил информационный портал Свердловской области.
Источник: РИА "Новости"

Глава региона заявил, что в рамках предыдущих заседаний антитеррористической комиссии был запланирован комплекс мероприятий для обеспечения безопасности в период выборов. Сейчас главной задачей также является обеспечение стабильного функционирование систем жизнеобеспечения.

«Необходимо пресечь любые попытки каких-либо противоправных действий, результатом которых может стать дестабилизация общественно-политической ситуации, недовольство населения».

сказал Евгений Куйвашев

Ранее, напомним, глава региона назначил ответственных за президентские выборы. Они будут заниматься оказанием содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по проведению процедуры. В группу вошли 24 человека — члены регионального правительства, мэры городов и полпреды губернатора в управленческих округах.