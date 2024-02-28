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Заявления о слежке за Путиным, новый «майдан» и граница с Венгрией. Темы брифинга Пескова

Публикации о слежке за президентом РФ Владимиром Путиным, заявления о «нейтрализации» Калининграда, перспективы нового «майдана» и появления российско-венгерской границы стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Путин работает в Кремле.

Президент продолжает подготовку к посланию Федеральному собранию. Зарубежные СМИ «обращаются [за аккредитацией на его оглашение], некоторые из них будут допущены».

«У президента не предусмотрена встреча» с представителями палестинских движений ФАТХ и ХАМАС, которые находятся в Москве.

Кремлю неизвестно о том, что за российским лидером якобы следили через смартфоны, о чем написал экс-журналист The Wall Street Journal Байрон Тау: «Я не знаю, на чем основывается эта информация».

«Наши спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности главы государства».

«Любые смартфоны с любой операционной системой — они абсолютно прозрачны для слежки». «Все, кто пользуется смартфонами, должны это отчетливо понимать».

О «нейтрализации» Калининграда

Заявления экс-главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса о возможности «нейтрализовать» Калининград — это «враждебная риторика»: «Это все, конечно, повод для глубокой обеспокоенности и основание для принятия дополнительных мер для обеспечения нашей безопасности».

«Калининград — это российский регион, находится на Балтике. И так будет всегда».

О новом «майдане»

Что касается утверждений Киева, будто Россия готовит новый «майдан», с Украины «регулярно идут разные обвинения и заявления»: «Мы не можем реагировать на все».

На Украине «много разных точек зрения — и по выборам, и по дальнейшей легитимности руководства страны». Так что «там никакая помощь не нужна: там процессы по раскачиванию сами вызревают изнутри».

О нежелании Венгрии иметь общую границу с РФ

В Кремле «далеко не во всем» сходятся с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, заявившим, что Венгрия не хотела бы иметь общую границу с Россией по итогам специальной военной операции.

«Россия не представляет никакой опасности, вопреки тому, что сейчас с завидным постоянством повторяют в Евросоюзе, ни для каких государств, которые не относятся враждебно к России, которые не пытаются стать анти-Россией». «Опасения на этот счет беспочвенны».

Песков Дмитрий