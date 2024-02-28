Заявления о слежке за Путиным, новый «майдан» и граница с Венгрией. Темы брифинга Пескова

«Россия не представляет никакой опасности, вопреки тому, что сейчас с завидным постоянством повторяют в Евросоюзе, ни для каких государств, которые не относятся враждебно к России, которые не пытаются стать анти-Россией». «Опасения на этот счет беспочвенны».