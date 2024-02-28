Заявления о слежке за Путиным, новый «майдан» и граница с Венгрией. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Путин работает в Кремле.
Президент продолжает подготовку к посланию Федеральному собранию. Зарубежные СМИ «обращаются [за аккредитацией на его оглашение], некоторые из них будут допущены».
«У президента не предусмотрена встреча» с представителями палестинских движений ФАТХ и ХАМАС, которые находятся в Москве.
Кремлю неизвестно о том, что за российским лидером якобы следили через смартфоны, о чем написал экс-журналист The Wall Street Journal Байрон Тау: «Я не знаю, на чем основывается эта информация».
«Наши спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности главы государства».
«Любые смартфоны с любой операционной системой — они абсолютно прозрачны для слежки». «Все, кто пользуется смартфонами, должны это отчетливо понимать».
О «нейтрализации» Калининграда
Заявления экс-главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса о возможности «нейтрализовать» Калининград — это «враждебная риторика»: «Это все, конечно, повод для глубокой обеспокоенности и основание для принятия дополнительных мер для обеспечения нашей безопасности».
«Калининград — это российский регион, находится на Балтике. И так будет всегда».
О новом «майдане»
Что касается утверждений Киева, будто Россия готовит новый «майдан», с Украины «регулярно идут разные обвинения и заявления»: «Мы не можем реагировать на все».
На Украине «много разных точек зрения — и по выборам, и по дальнейшей легитимности руководства страны». Так что «там никакая помощь не нужна: там процессы по раскачиванию сами вызревают изнутри».
О нежелании Венгрии иметь общую границу с РФ
В Кремле «далеко не во всем» сходятся с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, заявившим, что Венгрия не хотела бы иметь общую границу с Россией по итогам специальной военной операции.
«Россия не представляет никакой опасности, вопреки тому, что сейчас с завидным постоянством повторяют в Евросоюзе, ни для каких государств, которые не относятся враждебно к России, которые не пытаются стать анти-Россией». «Опасения на этот счет беспочвенны».