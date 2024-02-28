В Большой Ялте выбрали руководителей Кореиза и Симеиза

«Подведены итоги конкурса по определению руководителей Кореизского и Симеизского терорганов. Убедительную победу (из восьми претендентов) одержали местные жительницы, знающие проблемы поселков», — написала Павленко в своем Telegram-канале.
Поселок Кореиз возглавит Ольга Винник, которая в течение последних девяти лет занимала должность главного специалиста в тероргане.
Руководителем Симеиза выбрали Наталью Фролагину. Она работает в местных органах власти уже 12 лет, их них четыре года в самом поселке.