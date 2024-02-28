Айрат Рахматуллин встретил из роддома дочь врача из Уфы, ушедшего на СВО

«На данный момент папа служит в зоне СВО, оперирует в военно-полевом госпитале и не смог сегодня присутствовать на выписке новорожденной из перинатального центра. Поэтому я решил это сделать лично. Встретили малышку, поздравили маму и пожелали им крепкого здоровья!», — сообщил Рахматуллин.