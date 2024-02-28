Свердловского мэра-фигуранта уголовного дела наконец-то отправили в отставку

Необходимый кворум в размере 11 человек собрался, решение принято единогласно.
Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев согласовал отставку Соколова еще в сентябре прошлого года. Однако дума городского округа несколько раз срывала ее.
ЕАН неоднократно писал о том, что летом 2022 года свердловские полицейские провели обыск дома у Виктора Соколова. Работали сотрудники полиции и представители Cледственного комитета.
По версии следствия, Соколов в период с сентября 2014 года по декабрь 2019 года получил взятку 450 тыс. рублей, строительные материалы, также ему незаконно была оказана услуга имущественного характера — демонтаж старой веранды и строительство новой на территории его домовладения с установкой оконных и дверных блоков из ПВХ-профиля. Взятка была передана Соколову за общее покровительство и попустительство по службе в пользу директора МУП «Водоканалсервис». Общая сумма полученной взятки составила свыше 1,5 млн рублей.
Виктор Соколов до избрания главой Пышмы сам работал в правоохранительных органах. На работу в милицию он пришел в 1982 году. Работал в уголовном розыске, в 1994 году стал начальником ОВД Пышминского городского округа, а в 2011 году — начальником ОВД по Богдановичскому району. Главой Пышмы он был избран 8 сентября 2013 года.