Свердловского мэра-фигуранта уголовного дела наконец-то отправили в отставку

По версии следствия, Соколов в период с сентября 2014 года по декабрь 2019 года получил взятку 450 тыс. рублей, строительные материалы, также ему незаконно была оказана услуга имущественного характера — демонтаж старой веранды и строительство новой на территории его домовладения с установкой оконных и дверных блоков из ПВХ-профиля. Взятка была передана Соколову за общее покровительство и попустительство по службе в пользу директора МУП «Водоканалсервис». Общая сумма полученной взятки составила свыше 1,5 млн рублей.