Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Касым-Жомарт Токаев поздравил нового президента Венгрии

Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Тамаша Шуйока с избранием на пост президента Венгрии, сообщает Zakon.kz.
Источник: akorda.kz

Согласно информации, опубликованной на сайте главы государства, президент направил поздравительную телеграмму.

"Убежден, что ваш огромный политический опыт и намеченные высокие цели станут незыблемой основой для достижения процветания страны и повышения благосостояния граждан. Хотел бы подтвердить готовность совместно с вами приложить усилия для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Венгрией, истоки которого имеют глубокие исторические корни.

говорится в телеграмме.

Также Касым-Жомарт Токаев пожелал президенту Венгрии успехов в его ответственной деятельности, а братскому венгерскому народу — благополучия.