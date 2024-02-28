Касым-Жомарт Токаев поздравил нового президента Венгрии

"Убежден, что ваш огромный политический опыт и намеченные высокие цели станут незыблемой основой для достижения процветания страны и повышения благосостояния граждан. Хотел бы подтвердить готовность совместно с вами приложить усилия для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Венгрией, истоки которого имеют глубокие исторические корни.