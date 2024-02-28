Текслер: Враждебные страны будут пытаться всеми силами дезавуировать выбор россиян

Враждебные страны будут пытаться всеми силами дезавуировать выбор россиян
Алексей Текслер 28 февраля провел заседание региональной антитеррористической комиссии с участием силовых структур, глав муниципалитетов.
Основным вопросом повестки стала антитеррористическая защищенность избирательных участков.
«Через несколько недель у нас главное общественно-политическое событие в жизни нашей страны — выборы президента Российской Федерации. Сделав выбор, мы определим будущее России. Нужно учитывать попытки враждебных стран организовывать террористическую, диверсионную активность в нашей стране. Они будут пытаться всеми силами дезавуировать выбор нашего народа. Поэтому от нас с вами зависит безопасное проведение выборов», — отметил губернатор.
Ранее на встрече с руководителями своих общественных приемных глава региона отметим важность того, чтобы «выборы президента прошли в регионе достойно, при высокой явке, чтобы люди сделали свой выбор в пользу развития и укрепления мощи нашей страны».