Текслер: Враждебные страны будут пытаться всеми силами дезавуировать выбор россиян

«Через несколько недель у нас главное общественно-политическое событие в жизни нашей страны — выборы президента Российской Федерации. Сделав выбор, мы определим будущее России. Нужно учитывать попытки враждебных стран организовывать террористическую, диверсионную активность в нашей стране. Они будут пытаться всеми силами дезавуировать выбор нашего народа. Поэтому от нас с вами зависит безопасное проведение выборов», — отметил губернатор.