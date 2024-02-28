Он пояснил, что это «было стихийное бедствие». Городские службы вывезли 1,8 млн тонн снега, в прошлые годы, по словам мэра, этот объем не превышал 900 тыс. тонн.
Господин Метшин пожаловался на то, что «техника стареет», и «нехватку водителей, ассенизаторов». Мэр обещал провести «работу над ошибками».
Кирилл Антонов, «Ъ-Казань».
Мэру Казани Метшину стыдно за уборку снега в городе
«Мне лично как мэру стыдно за то, что мы не могли предусмотреть такой объем снега и доставили огромные неудобства», — заявил глава Казани Ильсур Метшин на заседании гордумы, комментируя жалобы жителей на уборку снега.
Он пояснил, что это «было стихийное бедствие». Городские службы вывезли 1,8 млн тонн снега, в прошлые годы, по словам мэра, этот объем не превышал 900 тыс. тонн.