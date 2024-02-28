Замминистра МВД РФ дал напутствие новому руководителю УМВД по Омской области

«Вам предстоит решать весь спектр задач, стоящих перед органами внутренних дел Российской Федерации. И в первую очередь — обеспечить общественный порядок и безопасность граждан в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, а также дать возможность реализовать избирательное право личному составу Управления МВД России по Омской области. Считаю, что у вас для этого есть необходимый опыт. Желаю успеха вам и личному составу», — обозначено в публикации.