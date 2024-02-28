Мэр Омска собрал оперативное совещание из-за проблемного дома на Пригородной

Мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале отреагировал на сообщения жильцов дома № 23/2 на Пригородной. Омичи жалуются на канализацию, которая постоянно выходит из строя. Из-за этого подвал здания оказывается полностью затоплен, а в доме стоит ужасный запах.
В среду, 28 февраля, градоначальник провёл оперативное совещание с участием зампрокурора Александра Лазарчука, представителями омского «Росводоканала» и своего заместителя.
«Во-первых, водоканал продолжит осуществлять аварийное прикрытие дома, и сегодня бригада предприятия выехала на устранение аварии достаточно оперативно. Надеемся, в ближайшее время закончится оформление документов по передаче канализации на обслуживание “ОмскВодоканалу”. Во-вторых, будем предлагать управляющей компании установить автоматику: датчик протечки, датчик, который отправляет информацию о приостановке работы КНС на пульт диспетчера — такие системы широко используются и стоят недорого. Это позволит ремонтной бригаде выезжать максимально быстро — задолго до того, как в подвале образуется потоп», — рассказал глава города.
Также будут запрошены документы по проектным решениям застройщика. По словам Шелеста, коммунальные происшествия, возможно, происходят из-за ошибок при проектировании и монтаже канализации.