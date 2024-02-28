Мэр Омска собрал оперативное совещание из-за проблемного дома на Пригородной

«Во-первых, водоканал продолжит осуществлять аварийное прикрытие дома, и сегодня бригада предприятия выехала на устранение аварии достаточно оперативно. Надеемся, в ближайшее время закончится оформление документов по передаче канализации на обслуживание “ОмскВодоканалу”. Во-вторых, будем предлагать управляющей компании установить автоматику: датчик протечки, датчик, который отправляет информацию о приостановке работы КНС на пульт диспетчера — такие системы широко используются и стоят недорого. Это позволит ремонтной бригаде выезжать максимально быстро — задолго до того, как в подвале образуется потоп», — рассказал глава города.