Донские айтишники рассказали, как научили разговаривать «Красного коня»

Донские программисты рассказали, как стал разговаривать «Красный конь», который установлен на стенде Ростовской области на выставке «Россия» в Москве.
Виртуальный ассистент использует генеративный искусственный интеллект, цитирует «Деловая газета. Юг» руководителя компании-разработчика Сергея Четвертакова.
«Он общается с гостями выставки и рассказывает интересные факты о Ростовской области. Коня можно попросить рассказать об интересных местах, знаменитых людях, традициях и обычаях — в общем, обо всем, чем гордится наша область», — отметил он.
Информацию готовили специалисты Агентства инноваций региона. При этом разработчики контролируют ответы коня и корректируют его работу. В основу разработки легли технологии машинного обучения, компьютерного зрения, синтеза и распознавания речи, а также большие языковые модели.
Также он интегрирован в генеративные языковые модели — то, что называется GPT. Благодаря этому он может вести диалог на любую тему.
Планируется, что позже коня установят в центре Ростова.