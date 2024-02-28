Игнатьев: Кишинев вводит в кризис переговорный процесс

В этой связи он отметил важность дискуссий в переговорном формате «5+2».
«За 30 лет были подписаны почти две сотни договоренностей, Кишинев принял на себя международные обязательства решать все вопросы путем переговоров. <…> Что мы видим сегодня? Международный механизм и диалог уже пятый год искусственно заморожены. Причем никто из участников не выходит из переговоров».
Он считает, что процесс разрушения переговорного механизма началась еще в октябре 2019 года, когда именно представитель официального Кишинева сорвал подписание итогового протокола заседания в формате «5+2». А в последствии, как отметил Игнатьев, «при поддержке отдельных западных участников находились разные надуманные поводы на запускать полноценную работу формата».