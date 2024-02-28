Bild: западные военнослужащие уже находятся на Украине

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать «девятую коалицию для глубоких ударов» — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия «не выиграла эту войну». По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, союзники Франции сами не поняли и не поддержали заявление Макрона о возможной отправке войск на Украину.