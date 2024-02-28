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Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу

Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Источник: Акорда

Из доклада Дмитрия Малахова:

  • в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов прекращены деловые отношения с более чем 5,7 тысячи клиентов;
  • установлено и заблокировано свыше 1,5 тысячи незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты;
  • выявлено 49 нелегальных майнеров, по которым проводится проверка;
  • идентифицировано и заблокировано 1,2 тысячи попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций;
  • ликвидирована 41 финансовая пирамида, пострадавшим возмещено 4,6 млрд тенге;
  • заблокировано свыше 8 тысяч сайтов и аккаунтов с признаками мошеннических действий, закрыт доступ к 4,8 тысячи сайтов онлайн-казино;
  • совместно с банками второго уровня, финансовыми регуляторами внедряется механизм автоматической блокировки платежей в адрес букмекерских контор лицами, не достигшими 21 года;
  • предотвращены необоснованные бюджетные траты на 74 млрд тенге, пресечена деятельность 59 теневых площадок по криминальному обналичиванию, ликвидировано 7 ОПГ, в рамках досудебных расследований возмещен ущерб на 141 млрд тенге, в сфере противодействия незаконному выводу капитала возращены активы на 276 млрд тенге;
  • в предстоящий период работа АФМ будет сосредоточена на возврате незаконно выведенных активов и пресечении преступлений в сфере теневой экономики без вмешательства в работу добросовестных предпринимателей;
  • будут приняты меры по реализации Концепции развития финансового мониторинга и Комплексного плана по противодействию теневой экономики, а также достижению полного соответствия антиотмывочной системы международным стандартам FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Президент поручил продолжить работу по ключевым направлениям деятельности Агентства, особо отметив необходимость усиления мер по защите добросовестного бизнеса.

экономика