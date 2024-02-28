Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу

Из доклада Дмитрия Малахова:
- в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов прекращены деловые отношения с более чем 5,7 тысячи клиентов;
- установлено и заблокировано свыше 1,5 тысячи незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты;
- выявлено 49 нелегальных майнеров, по которым проводится проверка;
- идентифицировано и заблокировано 1,2 тысячи попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций;
- ликвидирована 41 финансовая пирамида, пострадавшим возмещено 4,6 млрд тенге;
- заблокировано свыше 8 тысяч сайтов и аккаунтов с признаками мошеннических действий, закрыт доступ к 4,8 тысячи сайтов онлайн-казино;
- совместно с банками второго уровня, финансовыми регуляторами внедряется механизм автоматической блокировки платежей в адрес букмекерских контор лицами, не достигшими 21 года;
- предотвращены необоснованные бюджетные траты на 74 млрд тенге, пресечена деятельность 59 теневых площадок по криминальному обналичиванию, ликвидировано 7 ОПГ, в рамках досудебных расследований возмещен ущерб на 141 млрд тенге, в сфере противодействия незаконному выводу капитала возращены активы на 276 млрд тенге;
- в предстоящий период работа АФМ будет сосредоточена на возврате незаконно выведенных активов и пресечении преступлений в сфере теневой экономики без вмешательства в работу добросовестных предпринимателей;
- будут приняты меры по реализации Концепции развития финансового мониторинга и Комплексного плана по противодействию теневой экономики, а также достижению полного соответствия антиотмывочной системы международным стандартам FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
Президент поручил продолжить работу по ключевым направлениям деятельности Агентства, особо отметив необходимость усиления мер по защите добросовестного бизнеса.