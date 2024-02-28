Приднестровье попросит у России защиты от экономической блокады Молдавии

В Тирасполе 28 февраля проходит седьмой съезд депутатов всех уровней. Основной темой обсуждения станет давление Кишинева, в результате которого экономика ПМР потеряла около десяти миллионов приднестровских рублей в виде налоговых отчислений. Так, по итогам января объем импорта непризнанной республики сократился на 19 процентов, а таможенные платежи в бюджет — на 18.