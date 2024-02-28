Приднестровье попросит у России защиты от экономической блокады Молдавии

«Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тысяч граждан России», — говорится в документе.
Авторы проекта также обратили внимание на уникальный положительный опыт российского миротворчества на Днестре и напомнили, что Москва выступает гарантом и посредником в переговорном процессе.
В Тирасполе 28 февраля проходит седьмой съезд депутатов всех уровней. Основной темой обсуждения станет давление Кишинева, в результате которого экономика ПМР потеряла около десяти миллионов приднестровских рублей в виде налоговых отчислений. Так, по итогам января объем импорта непризнанной республики сократился на 19 процентов, а таможенные платежи в бюджет — на 18.
Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев назвал этот съезд шансом быть услышанными далеко за пределами региона и возможностью показать реальную картину происходящего.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма она присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему ПМР стала фактически неподконтрольной ему территорией.
В 2006-м в в непризнанной республике состоялся референдум, на котором 96,62 процента населения высказались за присоединение к России. Тем не менее никакого решения от Москвы тогда не последовало.