Иностранные туристы станут наблюдателями на выборах президента России в Петербурге

В Петербурге иностранные туристы станут наблюдателями на выборах президента России. Речь идет о молодых людях из Вьетнама и Индии, над которыми город возьмет шефство после Всемирного фестиваля молодежи. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на главу комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдана Заставного.
— Многие ребята хотели бы посетить выборы в качестве общественных наблюдателей, и мы обязательно дадим им возможность посмотреть, как работает наша избирательная система, они смогут посетить выборные участки, — сказал он.
По словам главы комитета, в Северную столицу прибудет делегация из более чем 100 человек. У них будет возможность не только попробовать себя в роли наблюдателя, но и поближе узнать город. Так, в течение четырех дней их будут водить по музеям и выставкам, высшим учебным заведениям и промышленным предприятиям.