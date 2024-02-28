Иностранные туристы станут наблюдателями на выборах президента России в Петербурге

По словам главы комитета, в Северную столицу прибудет делегация из более чем 100 человек. У них будет возможность не только попробовать себя в роли наблюдателя, но и поближе узнать город. Так, в течение четырех дней их будут водить по музеям и выставкам, высшим учебным заведениям и промышленным предприятиям.