Съезд депутатов Приднестровья решил обратиться за помощью к России

Как сообщает ТАСС, в документе в адрес Совфеда и Госдумы содержится просьба «о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдавии с учётом факта постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тыс. граждан России». Кроме того, авторы апеллируют к положительному опыту сотрудничества с Россией на Днестре и статусу посредника в переговорах.