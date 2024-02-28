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Президент Польши назвал незакрытым вопрос выплаты Германией военных репараций

Вопрос выплаты военных репараций Польше со стороны Германии не закрыт. Об этом 28 февраля заявил президент республики Анджей Дуда. По его словам, в Польше нет семей, которые не потеряли родственников во время войны или не были полностью уничтожены. Дуда призвал Берлин компенсировать эти потери.
Источник: AP 2023

«Вопрос о репарациях не решен. И он не закрыт, а с финансовой стороны он как минимум спорный. Даже если этот вопрос пытаются замести под ковер и похоронить, потому что это неудобно, время на него придет», — сказал он во время церемонии награждения авторов доклада о потерях страны во время Второй мировой войны.

В начале мая прошлого года власти Польши приняли постановление о необходимости урегулировать вопрос репараций от ФРГ. Варшава тогда потребовала от Берлина 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве компенсации за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.

Позднее, в ноябре 2023 года, в Польше была создана парламентская группа по репарациям, которая займется вопросами возмещения ущерба со стороны Германии за нападение на страну во Вторую мировую войну, а также оценит сумму компенсации, которая «причитается польской стороне от России».

15 февраля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что вопрос о взыскании репараций от Германии в пользу Польши за ущерб во время Второй мировой войны закрыт и для этого нет никаких юридических обоснований. Он отметил, что даже предыдущее правительство Польши, которое инициировало вопрос о репарациях, в своей ноте с требованием выплаты такой компенсации «не применило слово “репарации”, а также “не указало номер банковского счета, на который ФРГ должна была перевести деньги”.

дипломатия