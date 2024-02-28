Президент Польши назвал незакрытым вопрос выплаты Германией военных репараций

«Вопрос о репарациях не решен. И он не закрыт, а с финансовой стороны он как минимум спорный. Даже если этот вопрос пытаются замести под ковер и похоронить, потому что это неудобно, время на него придет», — сказал он во время церемонии награждения авторов доклада о потерях страны во время Второй мировой войны.
В начале мая прошлого года власти Польши приняли постановление о необходимости урегулировать вопрос репараций от ФРГ. Варшава тогда потребовала от Берлина 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве компенсации за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.
Позднее, в ноябре 2023 года, в Польше была создана парламентская группа по репарациям, которая займется вопросами возмещения ущерба со стороны Германии за нападение на страну во Вторую мировую войну, а также оценит сумму компенсации, которая «причитается польской стороне от России».
15 февраля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что вопрос о взыскании репараций от Германии в пользу Польши за ущерб во время Второй мировой войны закрыт и для этого нет никаких юридических обоснований. Он отметил, что даже предыдущее правительство Польши, которое инициировало вопрос о репарациях, в своей ноте с требованием выплаты такой компенсации «не применило слово “репарации”, а также “не указало номер банковского счета, на который ФРГ должна была перевести деньги”.