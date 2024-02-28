Президент Польши назвал незакрытым вопрос выплаты Германией военных репараций

«Вопрос о репарациях не решен. И он не закрыт, а с финансовой стороны он как минимум спорный. Даже если этот вопрос пытаются замести под ковер и похоронить, потому что это неудобно, время на него придет», — сказал он во время церемонии награждения авторов доклада о потерях страны во время Второй мировой войны.