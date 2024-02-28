Глава Башкирии назвал ключевые задачи на ближайшую перспективу

«Республика развивается быстрыми, хорошими темпами. Уфа, действительно, один из крупных образовательных центров в стране. Руководство Башкирии стремилось к тому, чтобы сделать эталонное пространство для студентов, аспирантов и преподавателей. Цель создания современных кампусов как раз в этом и заключается — создать эталонные пространства. Мы в этом направлении будем, безусловно, двигаться дальше», — подчеркнул тогда Владимир Путин.