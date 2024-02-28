Глава Башкирии назвал ключевые задачи на ближайшую перспективу

Радий Хабиров поблагодарил муниципалитеты за обеспечение стабильного развития республики в 2023 году, а также за выполнение социально-экономических программ и проектов.
«Важнейшее направление нашей совместной деятельности — поддержка специальной военной операции, наших бойцов и членов их семей, — отметил Глава Башкирии. — Выражаю признательность главам городов и районов за организацию этой работы и личное участие в ней».
Среди ключевых задач на ближайшую перспективу — участие в реализации национальных и федеральных проектов, обеспечение дальнейшего экономического роста, исполнение социальных обязательств.
Как подчеркнул Радий Хабиров, в этом году пройдёт большое количество значимых событий. Это выборы Президента России и Главы Башкирии, празднование 450-летия Уфы, XX форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, международный форум «Россия — спортивная держава». Важно ответственно подойти к подготовке и проведению этих мероприятий.
Ранее Башинформ сообщил о том, что Президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ мирового уровня в Уфе отметил, что Башкирия в последние годы значительно нарастила темпы социально-экономического развития.
«Республика развивается быстрыми, хорошими темпами. Уфа, действительно, один из крупных образовательных центров в стране. Руководство Башкирии стремилось к тому, чтобы сделать эталонное пространство для студентов, аспирантов и преподавателей. Цель создания современных кампусов как раз в этом и заключается — создать эталонные пространства. Мы в этом направлении будем, безусловно, двигаться дальше», — подчеркнул тогда Владимир Путин.