В администрации Краснодара произошли новые назначения

На должность начальника управления кадровой политики и муниципальной службы согласована Анастасия Мартынова, кандидатуру которой поддержала городская Дума Краснодара на 71-м заседании.



Анастасия Мартынова, родом из станицы Динской, окончила Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Юриспруденция» в 2006 году, а в 2014 году получила магистерскую степень в той же специальности в Кубанском государственном университете. Она начала свою трудовую деятельность в администрации Динского района в 2006 году и затем работала в министерстве труда и социального развития Краснодарского края с 2007 по 2016 годы. С 2017 года по настоящее время занимала должность начальника отдела по вопросам государственной службы и кадров в министерстве труда и социального развития региона.



На должность главы администрации Калининского сельского округа согласован Сергей Пелих, кандидатура которого также была поддержана депутатами Гордумы на 71-м заседании под председательством Веры Галушко, при участии главы города Евгения Наумова.



Сергей Пелих, который имеет два высших образования, работает в администрации Краснодара с 2015 года. В разные периоды он занимал должности в отделе коммунального хозяйства администрации Прикубанского округа, а также был заместителем главы администрации Елизаветинского сельского округа. С 2023 года он занимает должность заместителя директора департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса.