Президент принял председателя Агентства по делам госслужбы

Глава государства был ознакомлен с результатами пилотного проекта отбора на государственную службу по системе e-Qyzmet, позволившей в 2,7 раза увеличить количество участников в конкурсах на занятие вакантных должностей. В этом году началось поэтапное внедрение системы отбора e-Qyzmet во всех государственных органах.