Вице-мэр Бердска Владимир Захаров покинул свой пост

В Новосибирской области из администрации Бердска уволился вице-мэр Владимир Захаров. Он занимал должность почти шесть лет.
Об уходе чиновник рассказал у себя в соцсетях. Он поблагодарил сотрудников мэрии за совместную работу.
«Спасибо всём, кто окружал меня, за совместную работу долгих 5 лет и 8 месяцев! Вы настоящие друзья и профессионалы!», — написал Захаров.
Напомним, что он был заместителем мэра по городскому хозяйству, строительству и ЖКХ с 25 июля 2018 года. Далее в зоне ответственности чиновника осталась только строительная сфера,
Захаров не сообщил, где будет работать дальше.