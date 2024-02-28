Приднестровье обратилось к России за помощью из-за экономической блокады

Об этом сообщает местный телеканал ТВС Приднестровье.
«Решено обратиться в адрес Совета Федерации и Госдумы России с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания в Приднестровье более 220 тысяч граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе», — говорится в резолюции.
Также депутаты обратились в адрес Генсека ООН, попросив «учесть неотъемлемые права приднестровского народа», которые гарантированы «международными нормами». Кроме этого, они призвали ООН «пресечь нарушение Молдовой прав и свобод граждан Приднестровья». Отдельно они попросили Организацию объединенных наций «не допустить провокаций, ведущих к эскалации напряженности».
Отдельным пунктом депутаты обратились в ОБСЕ, «с призывом повлиять на руководство Молдовы». В организации должны повлиять на Молдавию, что она вернулась «к адекватному диалогу в рамках международного переговорного процесса». Депутаты Приднестровья считают, что ОБСЕ должно обеспечить «условия для цивилизованного урегулирования конфликта».
Также депутаты обратились в адрес участников международного переговорного процесса в формате «5+2» (Приднестровье и Молдавия участвуют в этом формате, как участники конфликта и Россия, Украина, ОБСЕ — посредники, ЕС и США — наблюдатели).
В декларации также Приднестровье обращается к Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств — с призывом не допустить «эскалации на Днестре». Отдельным пунктом идет обращение в парламент ЕС — «с просьбой приложить усилия для предотвращения давления Молдовы и нарушения прав и свобод приднестровцев». Международный Красный Крест депутаты Приднестровья призвали «обеспечить условия для обеспечения социально-гуманитарных прав, интересов и неотъемлемых свобод всех жителей» региона.
Заседание депутатов Приднестровья открылось утром 28 февраля в Тирасполе. В нем приняли участие 650 делегатов. На заседании выступили председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов, министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, президент ПМР Вадим Красносельский. В своем выступлении последний заявил, что «голос приднестровцев должен быть слышен». «И мы должны говорить о своих свободах, о своих правах, о своей свободной экономической деятельности, о переговорном процессе и в конечном итоге — о мире на приднестровской земле», — сказал он.