Приднестровье обратилось к России за помощью из-за экономической блокады

Заседание депутатов Приднестровья открылось утром 28 февраля в Тирасполе. В нем приняли участие 650 делегатов. На заседании выступили председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов, министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, президент ПМР Вадим Красносельский. В своем выступлении последний заявил, что «голос приднестровцев должен быть слышен». «И мы должны говорить о своих свободах, о своих правах, о своей свободной экономической деятельности, о переговорном процессе и в конечном итоге — о мире на приднестровской земле», — сказал он.