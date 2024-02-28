Лукашенко поздравил Тамаша Шуйока с избранием на пост Президента Венгрии

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Тамаша Шуйока с избранием на пост Президента Венгрии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.