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Лукашенко поздравил Тамаша Шуйока с избранием на пост Президента Венгрии

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Тамаша Шуйока с избранием на пост Президента Венгрии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
Источник: AP 2023

«Минск заинтересован в дальнейшем развитии конструктивного диалога с Будапештом на основе равноправия и взаимного уважения, содержательных двусторонних отношений в торгово-экономической, энергетической, научно-технической, спортивной, культурной и других сферах», — говорится в поздравлении.

Глава государства выразил надежду, что при поддержке Тамаша Шуйока белорусско-венгерское сотрудничество продолжит укрепляться и расширяться.

Президент Беларуси пожелал Президенту Венгрии доброго здоровья и значительных успехов на высшем государственном посту, а дружественному народу этой страны — процветания и благополучия.

Лукашенко Александр