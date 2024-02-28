Лукашенко поздравил Тамаша Шуйока с избранием на пост Президента Венгрии

«Минск заинтересован в дальнейшем развитии конструктивного диалога с Будапештом на основе равноправия и взаимного уважения, содержательных двусторонних отношений в торгово-экономической, энергетической, научно-технической, спортивной, культурной и других сферах», — говорится в поздравлении.
Глава государства выразил надежду, что при поддержке Тамаша Шуйока белорусско-венгерское сотрудничество продолжит укрепляться и расширяться.
Президент Беларуси пожелал Президенту Венгрии доброго здоровья и значительных успехов на высшем государственном посту, а дружественному народу этой страны — процветания и благополучия.