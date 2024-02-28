В Ленобласти ужесточили нормы продажи энергетиков и бытового газа

В настоящее время в соответствии с областным законодательством продажа несовершеннолетним таких товаров запрещена и за это введена административная ответственность. При этом лицо, отпускающее эти товары, при наличии у него сомнения, лишено возможности потребовать документ, позволяющий определить возраст покупателя. Предлагаемый законопроект направлен на устранение этого правового пробела. Его приняли сразу в трех чтениях.