В Ленобласти ужесточили нормы продажи энергетиков и бытового газа

Как рассказали в пресс-службе Законодательства Ленобласти, сегодня, 28 февраля, депутаты Ленобласти приняли изменения в ряд областных законов — «О регулировании отдельных вопросов розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон “Об административных правонарушениях” и “Об установлении ограничения продажи несовершеннолетним товаров для личных и бытовых нужд граждан, содержащих сжиженный углеводородный газ, на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон “Об административных правонарушениях”.
Законопроектом предусматривается право продавца безалкогольных тонизирующих напитков, товаров для личных и бытовых нужд граждан, содержащих сжиженный углеводородный газ, запрещенных к продаже несовершеннолетним, в случае возникновения у него сомнения в достижении покупателем совершеннолетия потребовать у покупателя документ, позволяющий установить возраст этого покупателя.
Закона разработан в целях защиты здоровья и призван снизить потребление детьми энергетических напитков, а также предотвратить занятие сниффингом — разновидностью токсикомании, при которой подростки вдыхают бытовой газ.
В настоящее время в соответствии с областным законодательством продажа несовершеннолетним таких товаров запрещена и за это введена административная ответственность. При этом лицо, отпускающее эти товары, при наличии у него сомнения, лишено возможности потребовать документ, позволяющий определить возраст покупателя. Предлагаемый законопроект направлен на устранение этого правового пробела. Его приняли сразу в трех чтениях.
Ранее спикер Госдумы Володин запустил в своем тг-канале опрос о необходимости поправок в закон, запрещающих продавать энергетические напитки несовершеннолетним. По словам Володина, о вреде энергетиков поступает много обращений. Их продажа несовершеннолетним до сих пор разрешена в 28 регионах РФ.